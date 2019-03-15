Сайнс: проблемы с шасси и двигателем повлияли на планы «Макларена»

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги двух свободных практик Гран-при Австралии Формулы-1, в которых он показал 14-е время.

«Это был сложный день из-за проблем с шасси и двигателем, которые повлияли на наши планы. Тем не менее мы смогли проехать несколько ценных кругов. Мы всё ещё вперемешку с другими командами середины. Мы знали, что там будет плотная борьба.



Надеюсь, мы устраним проблемы и посмотрим, что сможем сделать завтра. Мы недалеко от первой десятки и можем прибавить. У нас определённо есть запас скорости, но и у остальных тоже. Завтра на первой квалификации сезона будет интересно. Я нетерпением жду возможности заработать хорошую позицию на старте», — цитирует Сайнса пресс-служба «Макларена».