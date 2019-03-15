Феттель: что за фигню несли в «Мерседесе», говоря что они в плохой форме?

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель удивлён несоответствию слов членов «Мерседеса» с их результатами.

После вторых предсезонных тестов гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что «Феррари» быстрее его команды на полсекунды. Однако на второй пятничной практике Гран-при Австралии Льюис опередил Феттеля на восемь десятых секунды, показав лучшее время заезда.

«Что за чушь они несли, говоря, что они в плохой форме? Честно говоря, я этого не понял. Да, они выглядят очень сильными и намного сильнее, чем они утверждали раньше. У меня та же машина, как на тестах, но она не выдаёт то же самое. Мне это совершенно не нравится, поэтому мне не хватает уверенности», — приводит слова Себастьяна Феттеля RaceFans.