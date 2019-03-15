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Албон: разворот вызван недостатком опыта и перегретыми шинами

Албон: разворот вызван недостатком опыта и перегретыми шинами
Авто / Формула-1

Гонщик Александер Албон объяснил свой сход на пятничной практике Гран-при Австралии. Пилот «Торо Россо» развернулся на выходе из первого поворота, ударившись о барьеры, однако сумел самостоятельно добраться до боксов.

«День начался нормально. Трасса действительно классная, ухабистая – это был сюрприз, но мне понравилось. Я становился всё увереннее, однако меня развернуло в конце сессии. Я думаю, это вызвано сочетанием недостатка опыта с перегретыми шинами. Но ничего особо серьёзного. Это всё равно была довольно хорошая практика», — приводит слова Албона Motorsport Week.

Александер отметил, что инцидент никак не повлиял на его уверенность. В двух заездах британец тайского происхождения показал 13-й и 17-й результаты.

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