Албон: разворот вызван недостатком опыта и перегретыми шинами

Гонщик Александер Албон объяснил свой сход на пятничной практике Гран-при Австралии. Пилот «Торо Россо» развернулся на выходе из первого поворота, ударившись о барьеры, однако сумел самостоятельно добраться до боксов.



«День начался нормально. Трасса действительно классная, ухабистая – это был сюрприз, но мне понравилось. Я становился всё увереннее, однако меня развернуло в конце сессии. Я думаю, это вызвано сочетанием недостатка опыта с перегретыми шинами. Но ничего особо серьёзного. Это всё равно была довольно хорошая практика», — приводит слова Албона Motorsport Week.

Александер отметил, что инцидент никак не повлиял на его уверенность. В двух заездах британец тайского происхождения показал 13-й и 17-й результаты.