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Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1

Сегодня, 16 марта, состоится квалификация первого этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Австралии. Этап принимает уличный автодром «Альберт-Парк» в Мельбурне. Начало квалификации запланировано на 9:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Австралии. Онлайн-трансляция квалификации

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