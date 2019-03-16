Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 16 марта, состоится квалификация первого этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Австралии. Этап принимает уличный автодром «Альберт-Парк» в Мельбурне. Начало квалификации запланировано на 9:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Австралии. Онлайн-трансляция квалификации