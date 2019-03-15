Сироткин: Уайтинга все любили, он был открыт для всех

Гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин прокомментировал известие об уходе из жизни гоночного директора Формулы-1 Чарли Уайтинга.



«Очень неожиданная новость, потому что Чарли всегда был весьма активным человеком. Конечно, он был уже немолодой парень, но оставался очень активным, занимался очень многими вопросами на трассе. Он всегда свежо и радостно выглядел, всегда был в хорошем настроении, всегда всем уделял внимание. Если чего-то не знаешь, не понимаешь или забыл, всегда можно было к нему подойти, спросить, и он всегда находил для тебя время. В ФИА он лично занимался многим, сам проводил многие инспекции на трассе. Отвечал на все вопросы на брифингах, ни отчего не отказывался, даже на второстепенные вопросы всегда находил время и уделял им внимание.



Трудно поверить, что такое произошло, тем более так быстро. Очень и очень жаль. Его все любили, хорошо к нему относились. Чарли был для всех открыт, в любой ситуации всегда хотел разобраться по-человечески. При этом проявлял строгость, но это всегда было в меру в человеческом отношении и очень честно и правильно построено. Чарли Уайтинг был большим профессионалом и многое сделал для Формулы-1, и, безусловно, мне очень и очень жаль узнать, что его больше нет с нами», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата».