Оруджев: благодаря Сироткину нашёл кое-что новое в управлении машиной

Пилот команды SMP Racing в чемпионате WEC Егор Оруджев рассказал, как для него прошла квалификация перед гонкой «1000 миль Себринга». Экипаж Оруджева, Сергея Сироткина и Стефана Сарразена занял третье место, но после штрафа начнёт гонку четвёртым.



«Самое сложное в квалификации – везде попасть. На последней части трассы на самом деле у меня были небольшие помарки. Если бы не они, думаю, можно было бы проехать чуть быстрее – на 0,3 секунды примерно. Может быть, звучит слишком самокритично, ведь в целом круг получился хорошим, но я считаю, что надо стремиться к наилучшему результату.



Сергей помогает очень сильно. Благодаря ему я сразу нашел для себя кое-что новое в управлении этой машиной. Я попробовал, и у меня начало получаться чуть лучше. Он отлично влился в наш коллектив и помогает показывать высокие результаты.



В гонке я поеду вторым. Моя смена ещё при солнечном свете пройдёт, потом будет два отрезка ночью. Сложнее ехать, конечно, будет ночью. Это всегда сложнее, но особенно здесь – тут узко. Плюс к этому моменту на трассе появится много червяков, и вне траектории она будет очень грязной, и из-за этого и будут трудности. Впрочем, думаю, у нас всё получится, мы будем стараться», — рассказал Оруджев «Чемпионату».