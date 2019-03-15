«Ред Булл» заменит шасси Ферстаппена

В команде «Ред Булл» приняли решение заменить шасси Макса Ферстаппена после двух свободных практик на Гран-при Австралии, сообщает GPblog. Точной информации о причинах такого шага нет. Но согласно источникам, есть три основных варианта, приведших к такому решению: повреждение шасси, проблема с электрической проводкой или же течь в топливном баке.

Наиболее вероятная версия — последняя, и именно из-за этого голландец не сумел отработать всю программу второй свободной практики. Замена шасси не будет предусматривать никаких штрафов.

В ходе первой свободной практики Гран-при Австралии Ферстаппен показал четвёртый результат, преодолев 22 круга дистанции. Во второй сессии Макс провёл за рулём болида 33 круга и завершил её с третьим временем в итоговом протоколе.