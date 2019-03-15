Квят: попробуем отыграть несколько десятых, результаты очень плотные

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят дал очередной комментарий относительно итогов свободных практик Гран-при Австралии. Россиянин позитивно оценил день, но подчеркнул, что команде необходимо отыграть ещё несколько десятых секунд у конкурентов.

«У нас получился продуктивный день, и мы проехали ровно столько кругов, сколько и хотели. Это определённо плюс. Вечером нам предстоит поработать перед квалификацией, и подумаем, в чём мы можем прибавить. Важно, что у нас получились чистые заезды, практически без проблем. Сейчас нужно понять, где мы можем отыграть ещё несколько десятых секунды, ведь результаты очень плотные.

Что касается впечатлений от работы за рулём, то в Барселоне у нас каждый день была отличная погода, здесь же погода ветреная, а трасса не совсем ровная. Как только выезжаешь из боксов, ты это чувствуешь. Но потом потихоньку адаптируешься и работаешь.

Что касается прогнозов, то в ходе практики мы немного отстали от топ-10. Не хочу сказать, что мы займём места в первой десятке, это было бы слишком оптимистично, но если мы прибавим несколько десятых, у нас будут хорошие стартовые позиции», — рассказал Квят в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.