Формула-1 показала обновлённую заставку

Сегодня, 15 марта, в Мельбурне официально стартовал новый сезон Формулы-1, открывшийся двумя свободными практиками Гран-при Австралии. В связи с началом очередного чемпионата руководство Ф-1 представило обновлённую заставку. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Продолжительность записи 30 секунд. На ней представлены все пилоты, на фоне каждого из них виднеются флаги стран, которые они представляют. Начинается заставка с представления пилотов «Уильямса» — Роберта Кубицы и Джорджа Расселла, а заканчивается появлением в кадре действующего чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Соответствующий ролик можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Инстаграме».