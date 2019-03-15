Сайнс: уходя из «Торо Россо» понимал, что теряю билет в «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс не жалеет о том, что в своё время он покинул команду «Торо Россо», что впоследствии привело к окончательному прекращению сотрудничества испанца с программой «Ред Булл».

"«Ред Булл» после ухода Риккардо мог выбрать меня или Гасли. Но уходя из «Торо Россо» в «Рено», знал, что я теряю билет в «Ред Булл». Я делал это сознательно и всё ещё верю, что это было хорошее решение. Почему я в это верю? Потому что доволен нынешним положением.

Но если бы мне дали машину, которая способна бороться за первые шесть мест, не знаю, был ли я бы впереди или позади, но я бы боролся за титул. Невозможно сказать, завоевал бы я титул или нет, но думаю, что у меня достаточно таланта и способностей, чтобы сражаться за чемпионство", — приводит слова Сайнса AS.