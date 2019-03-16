В «Пирелли» рассказали о планах по испытанию 18-дюймовых шин

Поставщик шин для чемпионата Формулы-1 «Пирелли» полным ходом готовится к переходу на новый регламент. Известно, что в скором времени болиды Формулы-1 будут использовать 18-дюймовые диски, это уже сейчас требует от «Пирелли» проводить соответствующую подготовку.

В 2019 году в компании планирую провести шесть тестовых дней, на специальных для этого шасси, так называемых «мулах», сообщает Motorsport. А вот уже в 2020 в «Пирелли» рассчитывают провести 25 дней тестов, при этом тесно сотрудничая с большинством команд. Проблемой в этом плане может стать то, что для использования 18-дюймовых шин участникам чемпионата придётся полностью менять конструкцию подвески и на данный момент этот вопрос обсуждается.

В 2019 году в тестах примут участие ограниченное число команд. Если тенденция повторится и в 2020 году, в «Пирелли» подготовят специальные «мулы» для всех желающих. Ожидается, что первые испытания новых шин начнутся в сентябре 2019 года.