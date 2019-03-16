Хэмилтон — лучший на третьей практике Гран-при Австралии, Квят — восьмой

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей части свободных заездов Гран-при Австралии Формулы-1. Британец на четверть секунды опередил представителя «Феррари» Себастьяна Феттеля. Напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас не сумел пройти чистый круг на самых мягких шинах и ограничился седьмым результатом. Гонщики «Ред Булл» Пьер Гасли и Макс Ферстаппен показали шестое и девятое время, проиграв Хэмилтону более секунды.
Среди середняков быстрейшими оказались представители «Хааса» Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, которые опередили даже обоих гонщиков «Ред Булл». Россиянин Даниил Квят закончил сессию восьмым, в то время как его напарник Александер Албон показал 15-й результат, уступив партнёру девять десятых.
Формула-1. Гран-при Австралии. Третья практика
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:22.292
2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.264
3. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +0.457
4. Ромен Грожан (Haas) +0.820
5. Кевин Магнуссен (Haas) +1.042
6. Пьер Гасли (Red Bull) +1.075
7. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +1.130
8. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.150
9. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.189
10. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) +1.403
11. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.445
12. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1.539
13. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1.757
14. Серхио Перес (Racing Point) +1.790
15. Александер Албон (Scuderia Toro Rosso) +2.036
16. Лэнс Стролл (Racing Point) +2.053
17. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +2.110
18. Ландо Норрис (McLaren) +2.276
19. Джордж Расселл (Williams) +3.652
20. Роберт Кубица (Williams) +4.397.