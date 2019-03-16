Экипаж Алонсо выиграл этап WEC в Себринге, экипаж Петрова и Алёшина — 3-й

Экипаж «Тойоты» в составе Себастьена Буэми, Казуки Накадзимы и Фернандо Алонсо одержал победу на очередном этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость, прошедшем в американском Себринге. Второй экипаж «Тойоты» уступил партнёрам один круг. На третью ступеньку подиума поднялись представители российской команды «СМП Рейсинг» — Михаил Алёшин, Виталий Петров и проведший первую гонку за коллектив Брендон Хартли. Россияне потеряли некоторое время из-за прокола колеса. Второй экипаж «СМП Рейсинг» сошёл, после того как Егор Оруджев попал в аварию на втором часу гонки.

WEC. Себринг. Гонка



1. С. Буэми, К. Накадзима, Ф. Алонсо (Toyota Gazoo Racing) — 253 круга

2. М. Конвей, К. Кобаяси, Х.-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing) +1 круг

3. М. Алёшин, В. Петров, Б. Хартли (SMP Racing) +11 кругов

4 (LMP2 — 1). У. Стивенс, Д. Хайнемейер-Ханссон, Д. Кинг (Jackie Chan DC Racing) +14 кругов

5 (LMP2 — 2). Н. Ляпьер, П. Тирье, А. Негран (Signatech Alpine) +14 кругов

6 (LMP2 — 3). Э. Дэвидсон, П. Мальдонадо, Р. Гонсалес (DragonSpeed) +16 кругов

7. Н.Бертон, Т.Лоран, Г.Менезес (Rebellion Racing) +16 кругов.



С.Сарразен, Е.Оруджев, С.Сироткин (SMP Racing) — сход.