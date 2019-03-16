Кубица задел стену, заезжая на пит-лейн

Неприятный эпизод произошёл с польским гонщиком «Уильямса» Робертом Кубицей по ходу третьей свободной практики Гран-при Австралии Формулы-1. Заезжая на пит-лейн после очередной попытки, Кубица немного не рассчитал скорость и траекторию и в итоге задел левой стороной автомобиля стену, разделяющую пит-лейн и стартовую прямую. Поляк продолжил движение и вернулся в боксы, однако от его машины отлетело несколько аэродинамических элементов. На обломки от автомобиля Кубицы затем пожаловался по радио гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен — их оперативно убрали маршалы трассы.



По итогам третьей тренировки Гран-при Австралии Кубица показал 20-е, последнее, время.

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