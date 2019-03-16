«Макларен» подписал спонсорский контракт с Coca-Cola

Команда Формулы-1 «Макларен» подписала соглашение с компанией Coca-Cola о партнёрстве. Логотипы Coca-Cola будут размещены на болидах и гоночной экипировке сотрудников команды.



«Я горжусь тем, что Coca-Cola, один из самых узнаваемых брендов и сторонников спортивных болельщиков в мире, решила расширить сотрудничество с нашей командой Формулы-1. Они положительно отреагировали на дебют нашего сотрудничества в 2018 году на трассах Формулы-1, так что я с нетерпением жду, когда мы изучим весь потенциал этого сотрудничества в нынешнем сезоне», — приводит слова руководителя команды Зака Брауна официальный сайт «Макларена».



Напомним, что в 2018 году команда уже сотрудничала с Coca-Cola на трёх гонках — в США, Бразилии и Абу-Даби.