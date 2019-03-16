Сироткин: обидно, что не получил ценный опыт перед Спа и Ле-Маном

Пилот команды «СМП Рейсинг» чемпионата мира по гонкам на выносливость Сергей Сироткин прокомментировал итоги гонки чемпионата мира по гонкам на выносливость, прошедшей в американском Себринге. Экипаж Сироткина сошёл с дистанции, после того как Егор Оруджев попал в аварию на втором часу гонки.



«Очень жаль, что нам не удалось закончить гонку. У нас был хороший темп, мы боролись за подиум. Лично для меня самым разочаровывающим фактом было то, что я не получил столь ценный опыт перед Спа и Ле-Маном. Это нормально, это гонки. Мы одна сплоченная команда и пройдем через это вместе!» — написал в своём «инстаграме» Сергей Сироткин.

Напомним, победу в гонке в Себринге одержал экипаж «Тойоты» в составе Себастьена Буэми, Казуки Накадзимы и Фернандо Алонсо. Представители российской команды «СМП Рейсинг» — Михаил Алёшин, Виталий Петров и проведший первую гонку за коллектив Брендон Хартли — заняли третью позицию.