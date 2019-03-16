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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Квят — 15-й

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Квят — 15-й
Авто / Формула-1

На автодроме в Мельбурне завершилась квалификация Гран-при Австралии Формулы-1. Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 15-е время, его напарник по команде Александер Албон смог переквалифицировать Даниила, показав 13-е время.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,486
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,112
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,704
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,834
5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,956
6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,340
7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,613
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,818
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,828
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,295

Не прошли в третий сегмент:

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,567
12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,625
13. Александер Албон («Торо Россо») — +1,631
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,686
15. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,689

Не прошли во второй сегмент:

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.23,017
17. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1.23,020
18. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.23,084
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.24,360
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.26,067.

Формула-1 2019. Гран-при Австралии. Квалификация
16 марта 2019 года, суббота. 09:00 МСК
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:20.486
2
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.112
3
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+0.704
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