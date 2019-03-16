Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Квят — 15-й

На автодроме в Мельбурне завершилась квалификация Гран-при Австралии Формулы-1. Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 15-е время, его напарник по команде Александер Албон смог переквалифицировать Даниила, показав 13-е время.



Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,486

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,112

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,704

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,834

5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,956

6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,340

7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,613

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,818

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,828

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,295



Не прошли в третий сегмент:



11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,567

12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,625

13. Александер Албон («Торо Россо») — +1,631

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,686

15. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,689



Не прошли во второй сегмент:



16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.23,017

17. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1.23,020

18. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.23,084

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.24,360

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.26,067.