На автодроме в Мельбурне завершилась квалификация Гран-при Австралии Формулы-1. Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 15-е время, его напарник по команде Александер Албон смог переквалифицировать Даниила, показав 13-е время.
Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,486
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,112
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,704
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,834
5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,956
6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,340
7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,613
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,818
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,828
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,295
Не прошли в третий сегмент:
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,567
12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,625
13. Александер Албон («Торо Россо») — +1,631
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,686
15. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,689
Не прошли во второй сегмент:
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.23,017
17. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1.23,020
18. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.23,084
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.24,360
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.26,067.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Квят — 15-й