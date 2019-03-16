Гасли объяснил 17-е место ошибочной тактикой

Французский гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли рассказал, почему в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1 не прошёл во второй сегмент квалификации и занял только 17-ю позицию. Напарник Гасли по «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен сумел показать четвёртый результат.



«Мы были чересчур оптимистичны, когда решили проехать в первом сегменте лишь одну попытку. Я был вполне доволен своим кругом, был в десятой от Макса. Но все остальные сильно прибавили на втором комплекте шин. Эволюция трассы оказалась куда серьёзнее, чем мы думали. Пелотон оказался плотнее, чем мы думали», — сказал Гасли в интервью официальному сайту Формулы-1.