Райкконен: не смог собрать хороший круг

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он занял девятую позицию. По мнению Райкконена, он мог добиться лучшего результата, однако не смог собрать хороший круг в финале квалификации.



«Немного разочарован, у машины была хорошая скорость, но я не смог собрать воедино хороший круг в третьем сегменте квалификации. Постараемся улучшить позицию завтра», — приводит слова Кими Райкконена BBC.



Райкконен по итогам квалификации занял девятую позицию. Его напарник по команде дебютант Формулы-1 Антонио Джовинацци по итогам квалификации занял только 14-ю позицию, расположившись между Александером Албоном и Даниилом Квятом на стартовой решётке Гран-при Австралии.