Кубица объяснил аварию в квалификации «внезапным ростом сцепления»

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал две аварии в субботу на Гран-при Австралии. Сначала Кубица задел стену пит-лейна во время третьей практики, а затем коснулся стены в десятом повороте и разбортировал колесо.



«Аварии в третьей практике и квалификации — две разные вещи. На практике я просто неправильно всё оценил на въезде на пит-лейн. В квалификации произошло что-то странное. Странное, но позитивное — нам ещё надо будет разобраться. У меня весь уик-энд были проблемы со сцеплением, но на последней попытке почувствовал, что оно внезапно стало гораздо выше и я впервые могу по-настоящему управлять машиной. Вероятно, до этого мы не могли заставить шины работать.



Досадно, но я совершил ошибку на выходе из десятого поворота и задел стену. Но это был первый круг, на котором я мог управлять машиной. Возможно, из-за повышенного сцепления я прошёл девятый поворот на более высокой скорости, поэтому в десятом повороте меня вынесло шире», — сказал Кубица в интервью официальному сайту Формулы-1.