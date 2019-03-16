Марко: доминирование «Мерседеса» оказалось неприятным сюрпризом

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австралии. По словам Марко, стало неприятным сюрпризом высокий темп «Мерседеса».



«Доминирование «Мерседеса» оказалось неприятным сюрпризом. Мы допустили несколько ошибок, но даже в идеальных условиях мы бы не смогли показать темп, сопоставимый с «Мерседесом».



«Хонда»? На данный момент это единственный мотор, который на данный момент работал совершенно безупречно и с ним не возникало никаких проблем», — приводит слова Хельмута Марко Motorsprot-Total.



Макс Ферстаппен по итогам квалификации занял четвёртую позицию, уступив обоим пилотам «Мерседеса» и Себастьяну Феттелю. Александер Албон показал только 17-й результат по итогам квалификации.