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Хюлькенберг: я внезапно потерял мощность

Хюлькенберг: я внезапно потерял мощность
Авто / Формула-1

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он занял 11-ю позицию.

«Я внезапно потерял мощность, что-то сработало не так, как должно было. Затем команда мне сказала, что мы переходим на девятнадцатый сценарий, так называемый режим безопасности, мне пришлось вернуться в боксы. Понятия не имею, что произошло.

Возможно, что это просто какая-то мелочь, я думаю, что пока не стоит строить пессимистичных прогнозов из-за этих проблем. Если техника позволит, то мы определённо сможем побороться за очки. Вчера длинные отрезки были многообещающими, так что я чувствую себя в машине очень комфортно», — приводит слова Нико Хюлькенберга Motorsport-Total.

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