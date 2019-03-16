Ферстаппен: сделал всё что мог

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии.



«Я сделал всё что мог. Больше сделать было просто невозможно. Мы много экспериментировали, не знаю, какие из настроек можно назвать лучшими, но я вполне доволен четвёртой позицией в квалификации. Но мы всё равно не узнаем, насколько мы хороши до завтрашней гонки.



Новое шасси? У меня не возникло никаких проблем с ним. Я хорошо себя чувствовал в кокпите», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport-Total.



Победу по итогам квалификации одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Макс Ферстаппен занял четвёртую позицию. Его напарник Пьер Гасли по итогам квалификации остался только на 17-й позиции.