Феттель: способны показать лучший результат, чем сегодня

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он занял третью позицию.



«Удивлён темпом «Мерседеса», думаю, удивлены все, включая их. Вчера у нас был не лучший день, но сегодня мы смогли прибавить. Однако с точки зрения отрывов и темпа мало что изменилось. Конечно, нам есть что нужно понять. У нас отличная машина, и мы способны показать лучший результат, так что с нетерпением жду завтрашнего дня.



Не думаю, что у нас проблемы на прямых, мы там достаточно конкурентоспособны. Но мы уступаем в поворотах. Здесь 16 поворотов, что довольно закономерно. Думаю, речь идёт о среднескоростных и медленных поворотах, а не высокоскоростных», — приводит слова Себастьяна Феттеля F1i.