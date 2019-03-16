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Феттель: способны показать лучший результат, чем сегодня

Феттель: способны показать лучший результат, чем сегодня
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он занял третью позицию.

«Удивлён темпом «Мерседеса», думаю, удивлены все, включая их. Вчера у нас был не лучший день, но сегодня мы смогли прибавить. Однако с точки зрения отрывов и темпа мало что изменилось. Конечно, нам есть что нужно понять. У нас отличная машина, и мы способны показать лучший результат, так что с нетерпением жду завтрашнего дня.

Не думаю, что у нас проблемы на прямых, мы там достаточно конкурентоспособны. Но мы уступаем в поворотах. Здесь 16 поворотов, что довольно закономерно. Думаю, речь идёт о среднескоростных и медленных поворотах, а не высокоскоростных», — приводит слова Себастьяна Феттеля F1i.

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