Леклер: недоволен собой, был шанс побороться за первую тройку

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он показал пятый результат.



«Недоволен собой. Не выполнил свою работу хорошо в третьем сегменте, что досадно. Думал, первый и второй сегменты были очень позитивными с моей стороны. Первая попытка в третьем сегменте была нормальной, но на второй я совершил ошибку и заблокировал колеса в первом повороте, а затем круг просто был сумбурным. Досадно. Думаю, был шанс побороться за первую тройку. За топ-2 — нет, но мы поработаем, чтобы стать лучше.



В прошлом году у меня были сильные проблемы на этой трассе, так что уверен, всё станет лучше. Но мне нужно поработать, чтобы стать лучше», — приводит слова Леклера FormulaSpy.