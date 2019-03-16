В «Торо Россо» рассчитывали попасть в третий сегмент хотя бы одной машиной

Заместитель технического директора «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии.



«Сегодняшние заезды ещё раз подтвердили, насколько плотной является средняя группа команд и как буквально небольшая потеря времени на круге серьёзно влияет на результат. Думаю, что мы — не единственная команда, разочарованная тем, что завтра не будем стартовать выше.



У нас была простая заключительная практика с Даниилом Квятом, мы работали над мелкими настройками. В ситуации с Александером Албоном всё немного сложнее, но он смог прибавить. В итоге оба пилота начали квалификацию с разумными базовыми настройками. В конечном счёте квалификация не оправдала наших ожиданий — мы рассчитывали попасть хотя бы одной машиной в третий сегмент квалификации, так что мы усердно будем работать над прогрессом, чтобы воспользоваться этой возможностью в будущем.



Однако, Алексу удалось показать хороший квалификационный результат, что является ещё одним позитивным признаком его прогресса. Наш темп на длинных дистанциях в пятницу был хорошим, так что мы сделаем всё возможное, чтобы обе машины были в борьбе и использовали любую возможность, которая может появиться в завтрашней гонке», — приводит слова Эггинтона официальный сайт команды.