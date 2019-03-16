Албон: цель на гонку — попасть в очковую зону

Пилот «Торо Россо» Александер Албон подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он занял 15-ю позицию.



«Моя квалификация началась хорошо. Проехал первый круг, и мне сказали результат, в этот момент я понял, как могу быть быстр. Повторил это на втором круге первого сегмента, но темп упал, мне потребовалась вся квалификация, чтобы попасть в него.



Я немного упустил возможность попасть в третий сегмент, мы знали, что будем близки к этому ещё на тестах, но в центре пелотона всё настолько плотно, что нельзя позволить себе совершать ошибку.



Доволен пройденным кругом, но, пройди круг на десятую секунду или полторы быстрее, я попал бы в третий сегмент. На этой трассе не так легко обгонять, но, возможно, новый регламент поможет и это даст нам возможность подняться выше. Наш темп на длинных отрезках выглядит хорошо, мы близки к очковой зоне, именно такова наша цель на завтра. Немного нервничаю, так что не уверен, что буду крепко спать сегодня ночью. С нетерпением жду первой гонки в Формуле-1 и постараюсь добиться хорошего результата», — приводит слова Албона официальный сайт команды.