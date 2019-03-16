Ферстаппен: доволен итогами квалификации

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он занял четвёртую позицию.



«Доволен итогами квалификации. После трудностей, с которыми столкнулись в этот уик-энд, особенно сегодня утром, я волновался за результат, но ребята здесь и на заводе хорошо поработали, чтобы найти настройки. Думаю, мы можем быть довольны вторым рядом.



В первом сегменте квалификации было очень тяжело. Повезло, что я смог хорошо улучшить время уже со второго круга, но было действительно напряжённо, тем более мы использовали только один комплект шин, в отличие от соперников.



Я определённо остался доволен выступлением в квалификационном режиме. Найти хороший баланс было непросто, мы не там, где хотели бы быть, с точки зрения отставания, но нужно быть реалистами и оставаться довольными раскладом. Четвёртая позиция — лучше, чем мы ожидали. Трудно сказать, что будет завтра, в пятницу я не прошёл длинный отрезок, но, похоже, шины держатся достаточно хорошо, так что посмотрим, что нам удастся сделать», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт команды.