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Перес: у нашего болида огромный потенциал

Перес: у нашего болида огромный потенциал
Авто / Формула-1

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он занял десятую позицию.

«Попадание в первую десятку — отличный способ начать сезон. Мы проделали отличную работу в квалификации, доволен кругом во втором сегменте. Главным на сегодня было — избежать ошибок и быть стабильным.

Будет интересно посмотреть, где мы находимся в гонке, но на этой трассе непросто обгонять, так что важно стартовать в первой десятке. Надеюсь, мы сможем удержать позицию и подготовить почву для финиша в очках ещё на старте. Но важно не то, как начинаете сезон, важно — как вы его заканчиваете. У нашего болида огромный потенциал, так что уверен, мы можем продолжать прогрессировать в ходе сезона», — приводит слова Серхио Переса официальный сайт команды.

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