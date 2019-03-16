Стролл: помешал трафик на быстром круге

Канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он занял 16-ю позицию.



«Столкнулся с трафиком на быстром круге в первом сегменте квалификации. В девятом повороте оказался позади Ромена Грожана, который только выехал из боксов, из-за чего я потерял несколько десятых секунды.



Это обидно, поскольку комфортно чувствовал себя в машине, а наш темп позволял как минимум пробиться во второй сегмент квалификации. Постараюсь отыграть несколько позиций на старте гонки, посмотрим, как всё будет складываться. У нас хороший гоночный темп, так что мы можем показать хороший результат в гонке», — приводит слова Лэнса Стролла официальный сайт команды.