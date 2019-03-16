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Стролл: помешал трафик на быстром круге

Стролл: помешал трафик на быстром круге
Авто / Формула-1

Канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он занял 16-ю позицию.

«Столкнулся с трафиком на быстром круге в первом сегменте квалификации. В девятом повороте оказался позади Ромена Грожана, который только выехал из боксов, из-за чего я потерял несколько десятых секунды.

Это обидно, поскольку комфортно чувствовал себя в машине, а наш темп позволял как минимум пробиться во второй сегмент квалификации. Постараюсь отыграть несколько позиций на старте гонки, посмотрим, как всё будет складываться. У нас хороший гоночный темп, так что мы можем показать хороший результат в гонке», — приводит слова Лэнса Стролла официальный сайт команды.

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