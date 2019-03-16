Пермейн: окажись Риккардо на пару десятых быстрее, был бы в десятке

Спортивный директор «Рено» Алан Пермейн подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии.



«Мы рассчитывали, что в финал квалификации выйдут обе машины, так что мы разочарованы итогами квалификации. На последних минута второго сегмента у Нико Хюлькенберга возникли проблемы с электрикой, из-за чего он не смог завершить решающий круг. Без этих проблем Нико наверняка вышел бы в десятку сильнейших по итогам субботы.



Риккардо во второй попытке не смог улучшить результат, окажись он на пару десятых быстрее, был бы в десятке. В гонке нам нужно очень постараться, но у нас был хороший темп на дистанции в пятницу, так что мы рассчитываем отыграть позиции и заработать очки обеими машинами», — приводит слова Алана Пермейна официальный сайт команды.