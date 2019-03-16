Расселл: у «Уильямса» есть одна фундаментальная проблема

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл подчеркнул, что у болида есть фундаментальная проблема, на решение которой уйдёт несколько месяцев.



«Дело в прижимной силе. У «Уильямса» есть одна фундаментальная проблема, которую не хочу обсуждать публично. Мы знаем, в чём дело, но это не значит, что мы проснёмся в понедельник утром и сразу всё исправим. Чтобы изменить что-то столь фундаментальное, потребуются месяцы работы над проектом и в симуляторе. Сейчас на заводе решают, как с этим справиться, над этим идёт работа в данный момент.



К сожалению, нас ждёт ещё несколько гонок, прежде чем мы сможем бороться. Это то, где мы находимся в данный момент. Как только решим эту задачу, произойдёт большой скачок в производительности, мы всё ещё будем позади на стартовой решётке, но сможем бороться за позиции. Но сейчас факт в том, что у нас нет никакой надежды на борьбу — мы далеко позади», — приводит слова Расселла Motorsport Week.