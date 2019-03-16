Риккардо встретился с пятилетним болельщиком, назвавшим его «Даниэлем Авокадо»

Австралийский гонщик «Рено» встретился с пятилетним болельщиком, назвавшим его в интервью по телевидению «Даниэлем Авокадо». Видео встречи Риккардо и маленького фаната появилось в «инстаграме» Формулы-1. Мальчику вручили кепку с символикой команды «Рено» и плод авокадо.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.

По итогам квалификации Гран-при Австралии, прошедшей в субботу утром, Даниэль Риккардо показал 12-й результат, уступив восемь тысячных секунды напарнику по команде Нико Хюлькенбергу — немец уйдёт в бой в гонке с 11-й позиции.



Стоит отметить, что Гран-при Австралии станет для Риккардо первой гонкой в составе французской команды «Рено» — Риккардо перешёл в состав коллектива из «Ред Булл».