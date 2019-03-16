Перес: обновления не дали нам того, на что мы надеялись

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес подчеркнул, что обновления, которые команда подготовила после тестов в Барселоне, не сработали должным образом.



«Обновления не дали нам того, на что мы надеялись. Именно поэтому мы не сдвинулись вперёд относительно нашего положения в Барселоне. Так что попасть сегодня в третий сегмент квалификации — плод огромных усилий команды. Это был первый раз, когда мы опробовали пакет на трассе, так что нам ещё предстоит многое узнать о нём.



Нужно посмотреть, что мы можем придумать для следующей гонки. У нас есть определённые проблемы с машиной. Понимаем, что у нас нет того темпа, на который мы рассчитывали. Есть ещё много потенциальных улучшений, которые мы должны сделать в ходе сезона», — приводит слова Серхио Переса Autosport.