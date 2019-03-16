Хэмилтон: в «Мерседесе» действительно думали, что отстают от «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, завоевавший поул по итогам квалификации Гран-при Австралии, дал понять, что в ходе предсезонных тестов в Барселоне немецкая команда не скрывала истинного темпа. По словам британца, в «Мерседесе» действительно полагали, что отстают от «Феррари».

«С самого момента возвращения на базу знали, что нам предстоит много работы. Я был доволен, что у нас хорошая машина, но мы беспокоились, что можем оказаться позади „Феррари“. Когда нам показали выкладки предсезонных тестов, мы действительно так думали.

Согласно полученным данным, мы отставали от «Феррари» на тестах и были уверены, что мы позади. С того самого момента в машину не привносились изменения или какие-то обновления. Команда лучше поняла её работу.



В ходе первых свободных практик мы шли с «Феррари» примерно в одном темпе, и стало настоящим шоком, когда пилоты «Феррари» потеряли скорость в квалификации. Но я понимаю, что соперники сделают всё необходимое ради прогресса, они нам дадут хороший бой, потому что они всегда сильны в гонках", — приводит слова Хэмилтона Pitpass.