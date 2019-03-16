Марко: квалификация была неоднозначной. Надеюсь, это вызвано спецификой трассы

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко остался недоволен результатами квалификации. По её итогам лидер команды Макс Ферстаппен показал четвёртое время, а Пьер Гасли стал лишь семнадцатым. Впрочем, результат последнего стал следствием ошибки стратегов команды, за что перед французом уже извинились.

«Результаты квалификации были неоднозначны. Надеюсь, это было вызвано особенностями трассы. Если это не так, то прогноз на весь сезон выглядит не очень хорошо. „Мерседес“ был недосягаем. Я надеялся, что мы будем идти в паре с „Феррари“, но впереди „Мерседеса“, однако мои суждения оказались неверны. Что касается Гасли, то нам повезёт, если он заедет в топ-10», — приводит слова функционера Speedweek.