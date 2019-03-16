Вольф: «Хонда»с сделала большой шаг вперёд, «Ред Булл» очень быстр на прямых

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф убеждён, что «Хонда» в период межсезонья добилась серьёзного прогресса в разработке мотора. Функционер отметил, что «Ред Булл», эксплуатирующий японские двигатели, значительно прибавил на прямых.

«В „Хонде“ определённо сделали большой шаг вперёд. На скоростных трассах „Ред Булл“ будет выглядеть совершенно иначе. Они очень быстры на прямых и это радует. Мы хотим, чтобы „Ред Булл“ также включился в борьбу за титул. В квалификации Ферстаппен выступил великолепно и выжал из машины максимум. Если „Ред Булл“ включится в борьбу с нами и „Феррари“, а к ним подключится кто-то ещё, это будет как раз то, что нужно спорту. Мы принимаем вызовы», — приводит слова Вольфа Motorsport.

В квалификации Гран-при Австралии Макс Ферстаппен показал четвёртое время, вклинившись между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером.