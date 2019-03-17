Риккардо: опережу Хюлькенберга в Хоккенхайме

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, для которого Гран-при Австралии является домашним этапом, показал в квалификационной сессии двенадцатый результат. Таким образом, он уступил напарнику по команде Нико Хюлькенбергу, который примет старт с одиннадцатой позиции.

Риккардо со свойственным ему юмором отреагировал на неудачу в борьбе с партнёром по команде на домашнем Гран-при, заявив, что в ответ он опередит Нико на Гран-при Германии.

«Сегодня он опередил меня. Конечно, я не очень-то и рад уступить ему дома, но уверен, что я опережу его в Хоккенхайме. Будут и другие этапы, но этап в Хоккенхайме станет моей целью», — приводит слова Риккардо GPblog.

Гран-при Германии пройдёт на автодроме «Хоккенхаймринг» с 26 по 28 июля.