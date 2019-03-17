Алёшин: если машина выдержала в Себринге, то и Ле-Ман выдержит без проблем

Пилот российской команды SMP Racing Михаил Алёшин прокомментировал попадание своего экипажа на подиум в прошедшей гонке «1000 миль Себринга» чемпионата WEC. Алёшин выступает вместе с россиянином Виталием Петровым и новозеландцем Брендоном Хартли.



«На этапе в Себринге мы немного улучшили аэродинамику, немного подвеску – везде по чуть-чуть внесли изменения. И как итог – такой хороший результат для SMP Racing, бронза в гонке «1000 миль Себринга».



В целом надо отметить, что Себринг очень и очень непростая трасса. Если машина выдержала здесь, то, скорее всего, она без труда выдержит Ле-Ман. Здесь очень много кочек, и для машины это настоящее испытание», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата».