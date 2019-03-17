«Хонда» завоевала первый подиум в Формуле-1 с 2008 года

Японский автопроизводитель «Хонда» завоевал первый подиум в Формуле-1 с сезона-2008. На Гран-при Австралии голландский гонщик Макс Ферстаппен на болиде «Ред Булл» с силовой установкой «Хонды» финишировал на третьей позиции. В последний раз обладатель двигателя «Хонда» поднимался на подиум на Гран-при Великобритании: тогда бразилец Рубенс Баррикелло тоже стал третьим, представляя заводскую команду «Хонды».



После сезона-2008 «Хонда» ушла из Формулы-1, передав заводскую команду Россу Брауну. Автопроизводитель вернулся в чемпионат в 2015 году вместе с «Маклареном». В 2018 году «Хонда» поставляла двигатели «Торо Россо», а с сезона-2019 обслуживает обе команды «Ред Булл».



Победу на Гран-при Австралии одержал Валттери Боттас.