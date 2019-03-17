Хэмилтон: буду упорно работать, чтобы стать лучше

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от гонки Гран-при Австралии, по итогам которой он показал второй результат.

«Хороший уик-энд для команды, так что я должен быть счастлив за всех. Валттери выполнил великолепную работу и заслужил это. Отличное начало сезона, и это то, на что мы могли надеяться. Позади меня ехал Макс Ферстаппен, и у меня есть кое-какие мысли относительно того, куда пропал мой темп. Но буду обсуждать это с моими инженерами. Теперь буду просто тренироваться и упорно работать, чтобы в следующий раз стать лучше», — приводит слова британца BBC.

По итогам Гран-при Австралии первое место досталось напарнику Хэмилтона по команде Валттери Боттасу, тройку сильнейших замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.