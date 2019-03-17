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Вольф: не хотели, чтобы Боттас гнался за быстрейшим кругом, но он был неудержим

Вольф: не хотели, чтобы Боттас гнался за быстрейшим кругом, но он был неудержим
Авто / Формула-1

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился впечатлениями от итогов Гран-при Австралии и победы пилота команды Валттери Боттаса в частности.

«Валттери заслужил победу в гонке, и он полностью контролировал её ход. Я очень впечатлён. В конце минувшего сезона его списывали со счетов, а теперь он выдал доминирующую победу. Что касается заработанного Валттери очка за быстрейший круг, то мы не хотели, чтобы он гнался за этим, но он был неудержим», — приводит слова Вольфа BBC.

По итогам Гран-при Австралии команда «Мерседес» оформила победный дубль, Льюис Хэмилтон финишировал вторым, третье место досталось гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Следующий этап Формулы-1 состоится в Бахрейне и пройдёт с 29 по 31 марта.

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