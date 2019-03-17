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Риккардо: зацепил колесом траву, а затем почувствовал сильную кочку

Риккардо: зацепил колесом траву, а затем почувствовал сильную кочку
Авто / Формула-1

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо рассказал об инциденте на старте Гран-при Австралии, когда он потерял переднее антикрыло ещё до первого поворота гонки, наехав на неровность на обочине.

«Разумеется, я расстроен. На другом Гран-при мне было бы легче отойти. Я атаковал Переса, сместился, зацепил одним колесом траву, а затем почувствовал сильную кочку и подумал, что-то случится перед первым поворотом. Так и случилось. Это трудно, особенно дома. Сейчас я опустошён», — приводит слова австралийского гонщика BBC.

После вынужденного пит-стопа Риккардо ехал предпоследним впереди Роберта Кубицы, пока не сошёл примерно на середине дистанции. Напарник австралийца по «Рено» Нико Хюлькенберг завершил гонку на седьмой позиции.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

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