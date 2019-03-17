Феттель: думаю, мы были просто медленными

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от итогов Гран-при Австралии. Гонку немец завершил на четвёртой позиции, а его напарник по команде Шарль Леклер стал пятым. По словам Феттеля, причиной такого результата стало банальное отсутствие скорости.

«Мы просто были медленными. У меня не было особых шансов бороться хоть с кем-нибудь. Мне нужно было уже просто добраться до финиша. Не могу сказать точно, в чём конкретно была проблема. Что касается шин, то я испытывал проблемы при работе с ними. От них ничего не осталось, совершенно ничего. Похоже, у всех было гораздо меньше проблем, чем у меня», — приводит слова Феттеля Planet F1.

Победу на Гран-при Австралии одержал Валттери Боттас, второе место досталось Льюису Хэмилтону, а тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен.