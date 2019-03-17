Квят: всю гонку удерживал позади более быстрый автомобиль

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал финиш на десятом месте в гонке Гран-при Австралии в Мельбурне. Квят практически всю гонку удерживал позади себя француза Пьера Гасли.



«Мне принесло немалое удовлетворение то, что я удерживал всю гонку позади себя более быстрый автомобиль. Мне нужно было сильно концентрироваться на том, что происходит позади, но здорово закончить гонку в очковой зоне. Я чувствую себя свежим — в том плане, что это свежий старт и хорошая возможность стать лучше как пилоту и как человеку. Вещи, над которыми я работал, работают. В квалификации ещё был нереализованный потенциал, но мы можем сделать выводы и сделать всё лучше в следующий раз», — приводит слова российского гонщика BBC.