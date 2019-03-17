Ферстаппен не считает, что ошибка стоила ему второго места

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал в гонке Гран-при Австралии третьим. В одном из эпизодов в заключительной части гонки голландец допустил ошибку и срезал поворот, в результате его отставание от Льюиса Хэмилтона выросло. Тем не менее Ферстаппен не считает, что этот эпизод стоил ему второго места.

«Было неприятно, но не думаю, что это повлияло на конечный результат. Начать сезон на подиуме и бросить вызов „Мерседесу“ — позитивный старт чемпионата. В этом большая заслуга команды, которая отлично справилась с проблемами, преследовавшими нас в пятницу.

Чтобы занять третье место, мне нужно было обойти Феттеля, а в Австралии обгонять достаточно непросто. Рад, что мне удалось это сделать, и доволен, что бросил вызов Хэмилтону", — приводит слова Ферстаппена Planet F1.