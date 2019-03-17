Возвращение Квята, Хэмилтон в шапке, лидерство Боттаса. Фото с Гран-при Ф-1

17 марта в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк» пилот «Мерседеса» Валттери Боттас одержал победу в гонке первого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии. Второе место досталось его напарнику по команде действующему чемпиону мира Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл».



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал десятым, сдержав атаки Пьера Гасли из «Ред Булл». Напарник россиянина по команде Александер Албон стал четырнадцатым.

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +20,886

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +22,520

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +57,109

5. Шарль Леклер («Феррари») — +58,230

6. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1.27,156

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1 круг

Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 в Австралии — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мельбурне.