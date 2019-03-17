Боттас посвятил победу в гонке Чарли Уайтингу

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас на пресс-конференции после Гран-при Австралии объявил, что посвящает победу в гонке памяти гоночного директора Формулы-1 Чарли Уайтинга. Уайтинг ушёл из жизни в четверг перед стартом гоночного уик-энда.



«Эта победа — для Чарли и всей его работы в Формуле-1. Он работал невероятно много. То, что он сделал, значит для нас очень много», — приводит слова Боттаса RaceFans.



Перед стартом гонки была проведена минута молчания в память об Уайтинге и жертвах терактов в Новой Зеландии. На ряде машин были размещены наклейки с надписью «Спасибо, Чарли».



Уайтинг являлся гоночным директором Формулы-1 более двадцати лет. Он впервые дал старт гонке Ф-1 в 1996 году на Гран-при Австралии.