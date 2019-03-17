Райкконен рассказал о причинах раннего пит-стопа

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от гонки Гран-при Австралии, рассказав, что стало причиной раннего пит-стопа.

«У нас были небольшие проблемы с охлаждением тормозов. Туда попал обрывок плёнки с визора, так что пришлось остановиться раньше, чем хотели. У болида есть скорость, но обгонять по-прежнему сложно. Приближаться к соперникам стало проще, но сделать решающий манёвр на этой трассе всё ещё тяжело. В целом доволен машиной, но если бы мы кое-что исправили, могли бы добиться большего. Как бы то ни было, для первой недели у нас неплохой результат, мы не столкнулись с какими-либо серьёзными проблемами. Так что теперь просто попытаемся сделать машину быстрее к следующему этапу», — приводит слова финна Autosport.

В гонке Гран-при Австралии Райкконен финишировал на восьмом месте.