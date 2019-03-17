Расселл: мне неинтересно бороться с Робертом за последнее место

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал финиш на 16-м месте в гонке Гран-при Австралии.



«Доволен, что без проблем довёл машину до финиша. Физически чувствую себя хорошо, с моей стороны это была хорошая первая гонка, но, очевидно, разочаровывает, что мы так далеко позади в плане скорости. Мы провели дополнительный пит-стоп, чтобы попробовать все три типа шин, но, к сожалению, ситуация такая, какая есть. Нам нужно много работать завтра, чтобы всё понять и, надеюсь, добиться улучшения. Мне неинтересно бороться с Робертом за последнее место, нам нужно работать вместе, чтобы всё сделать верно. В целом могу быть доволен собой, потому что мы отправились на Гран-при, зная, чего ожидать, и я добился своих целей», — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».